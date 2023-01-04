Макрон: Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC

Франция поставит Украине тяжёлые бронеавтомобили AMX-10RC, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку лёгких боевых танков AMX-10 RC", — пишет AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

AMX-10RC — тяжёлый бронеавтомобиль французского производства, также часто классифицируемый как колёсный танк.