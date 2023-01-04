Макрон: Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC
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Франция поставит Украине тяжёлые бронеавтомобили AMX-10RC, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку лёгких боевых танков AMX-10 RC", — пишет AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
AMX-10RC — тяжёлый бронеавтомобиль французского производства, также часто классифицируемый как колёсный танк.
Лайф писал, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал наличие технических проблем у переданных Украине САУ Caesar. По его словам, повреждения некоторых из них "становятся серьёзной проблемой".