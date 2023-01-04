В США заявили о нежелании предавать публичности переговоры об обмене Уилана

Соединённые Штаты не будут вести публичные переговоры о возвращении осуждённого в России американца Пола Уилана. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими", — сказал он на брифинге.