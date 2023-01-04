SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 19:58

В США заявили о нежелании предавать публичности переговоры об обмене Уилана

Белый дом заявил, что США не будут вести с Россией публичные переговоры по обмену Уилана

Соединённые Штаты не будут вести публичные переговоры о возвращении осуждённого в России американца Пола Уилана. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими", — сказал он на брифинге.

При этом Кирби указал, что в Вашингтоне хотят увидеть Уилана дома и пытаются добиться его освобождения.

Белый дом рассказал об активных переговорах по обмену Пола Уилана

Белый дом рассказал об активных переговорах по обмену Пола Уилана

Напомним, что Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его заподозрили в шпионаже, хотя сам Уилан отрицал свою причастность и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу, а в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. После обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана выразила разочарование, что на родину вернули не его.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров