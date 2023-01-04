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4 января, 20:16

В Париже задержали экоактивистов, обливших краской фасад резиденции премьера Франции

В Париже правоохранители задержали двоих экоактивистов после того, как они облили оранжевой краской фасад резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщает Franceinfo, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Всё случилось 4 января. Предположительно, экоактивисты хотели выразить недовольство в связи с недостаточными мерами Правительства Франции в борьбе с изменением климата. Согласно информации местной прокуратуры, 22-летний мужчина и 20-летняя женщина были заключены под стражу за порчу общественного имущества и неуважение к лицу, ответственному за власть.

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Ранее Лайф писал, что на вокзале Монпарнас в Париже за "подстрекательство к терроризму" задержали двух мужчин. По данным СМИ, ими оказались 51-летний француз Эрик и 29-летний ливиец Абдельвахед, которые кричали, что хотят "всё взорвать".

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Twitter / Cerveaux non disponibles

Иван Косицын

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