В Париже задержали экоактивистов, обливших краской фасад резиденции премьера Франции

В Париже правоохранители задержали двоих экоактивистов после того, как они облили оранжевой краской фасад резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщает Franceinfo, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Всё случилось 4 января. Предположительно, экоактивисты хотели выразить недовольство в связи с недостаточными мерами Правительства Франции в борьбе с изменением климата. Согласно информации местной прокуратуры, 22-летний мужчина и 20-летняя женщина были заключены под стражу за порчу общественного имущества и неуважение к лицу, ответственному за власть.