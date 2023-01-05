Байден пошутил над выборами спикера Палаты представителей Конгресса США
Президент Соединённых Штатов Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев относительно выборов спикера Палаты представителей Конгресса США будут продолжаться, то эту должность займёт самый неожиданный кандидат. Об этом глава государства заявил во время выступления в американском штате Кентукки.
Глава Белого дома заметил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец — работник сферы образования и бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман, которого недавно впервые избрали в новый состав палаты.
"Он разбирается с попытками определить нового спикера Палаты представителей. Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером", — с иронией сказал Байден.
Напомним, что неспособностью утвердить спикера по итогам первого тура голосования новый состав Палаты представителей нарушил вековую традицию, так как в последний раз такое случалось в 1923 году, а всего за американскую историю подобных случаев было 14. Однако не увенчалась успехом и вторая попытка: по результатам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти не получил необходимого количества голосов. Третий, четвёртый и пятый туры голосования также не принесли успеха.
Flickr / The White House