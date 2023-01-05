Байден пошутил над выборами спикера Палаты представителей Конгресса США

Президент Соединённых Штатов Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев относительно выборов спикера Палаты представителей Конгресса США будут продолжаться, то эту должность займёт самый неожиданный кандидат. Об этом глава государства заявил во время выступления в американском штате Кентукки.

Глава Белого дома заметил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец — работник сферы образования и бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман, которого недавно впервые избрали в новый состав палаты.

"Он разбирается с попытками определить нового спикера Палаты представителей. Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером", — с иронией сказал Байден.