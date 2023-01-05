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4 января, 22:58

Роналду не сможет дебютировать за "Аль-Наср" в двух ближайших матчах

Роналду пропустит два матча "Аль-Насра" из-за дисквалификации за разбитый телефон мальчика

<p>Роналду с футболкой клуба "Аль-Наср". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AlNassrFC/status/1608933062288769024/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">نادي النصر السعودي</a></p>

Роналду с футболкой клуба "Аль-Наср". Обложка © Twitter / نادي النصر السعودي

Португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший в клуб "Аль‑Наср", не сможет дебютировать за новую команду в двух ближайших матчах чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37‑летний игрок пропустит игры против "Аль‑Таи" и "Аль‑Шабаба", которые состоятся 5 и 14 января соответственно. Роналду не поможет "Аль-Насру" из‑за дисквалификации, которую ему назначила Футбольная ассоциация Англии (FIA) за апрельский инцидент. Тогда португалец будучи игроком "Манчестер Юнайтед" разбил телефон мальчику с аутизмом.

Согласно правилам ФИФА, игроки должны отбывать назначенную дисквалификацию и после перехода в другой чемпионат. Таким образом, Роналду сможет сыграть за "Аль‑Наср" не раньше 21 января, когда у клуба запланирована игра с "Аль‑Иттифаком".

Роналду допустил досадную ошибку в первый же день в "Аль-Насре"

Роналду допустил досадную ошибку в первый же день в "Аль-Насре"

Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Криштиану Роналду 3 января. Именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети. Сам футболист заявил, что выполнил свою работу в Европе.

Иван Косицын

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