Роналду не сможет дебютировать за "Аль-Наср" в двух ближайших матчах

Португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший в клуб "Аль‑Наср", не сможет дебютировать за новую команду в двух ближайших матчах чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37‑летний игрок пропустит игры против "Аль‑Таи" и "Аль‑Шабаба", которые состоятся 5 и 14 января соответственно. Роналду не поможет "Аль-Насру" из‑за дисквалификации, которую ему назначила Футбольная ассоциация Англии (FIA) за апрельский инцидент. Тогда португалец будучи игроком "Манчестер Юнайтед" разбил телефон мальчику с аутизмом.

Согласно правилам ФИФА, игроки должны отбывать назначенную дисквалификацию и после перехода в другой чемпионат. Таким образом, Роналду сможет сыграть за "Аль‑Наср" не раньше 21 января, когда у клуба запланирована игра с "Аль‑Иттифаком".