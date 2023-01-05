В Госдепе указали на неравное число дипломатов в представительствах США и России

Москва имеет больше дипломатов в США, чем Вашингтон в России, обратил внимание официальный представитель Госдепа Нед Прайс, который также призвал реализовать принцип взаимности.

"Мы рассчитываем на то же количество [дипломатов] в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях", — сказал Прайс на брифинге.