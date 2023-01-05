В Госдепе указали на неравное число дипломатов в представительствах США и России
Госдеп: США ждут от России принципа взаимности по числу дипломатов в представительствах
Москва имеет больше дипломатов в США, чем Вашингтон в России, обратил внимание официальный представитель Госдепа Нед Прайс, который также призвал реализовать принцип взаимности.
"Мы рассчитываем на то же количество [дипломатов] в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях", — сказал Прайс на брифинге.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон надеется увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий.
Ранее в Госдепе обозначили сроки прибытия нового посла США в Россию. Нед Прайс заметил, что Линн Трейси уже имеет опыт работы в Москве, ведь ранее она была замглавы дипмиссии.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин