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4 января, 23:17

В Госдепе указали на неравное число дипломатов в представительствах США и России

Госдеп: США ждут от России принципа взаимности по числу дипломатов в представительствах

Москва имеет больше дипломатов в США, чем Вашингтон в России, обратил внимание официальный представитель Госдепа Нед Прайс, который также призвал реализовать принцип взаимности.

"Мы рассчитываем на то же количество [дипломатов] в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях", — сказал Прайс на брифинге.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон надеется увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий.

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Ранее в Госдепе обозначили сроки прибытия нового посла США в Россию. Нед Прайс заметил, что Линн Трейси уже имеет опыт работы в Москве, ведь ранее она была замглавы дипмиссии.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Лапсаков

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