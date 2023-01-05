Медведев процитировал Оруэлла, отвечая на слова Столтенберга о поставках оружия Киеву

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев процитировал роман "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла, отвечая на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что поставки Западом оружия на Украину — это "путь к миру".

"Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие, на самом деле, является путём к миру. Действительно, "прошлое стёрто, что стёрли — забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984", — написал политик в "Твиттере".