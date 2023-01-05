SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 13:20

Медведев предупредил, что Россия отомстит за каждого убитого своего гражданина

Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился к берегам стран НАТО, чтобы "привести в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам". Так обратился к США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вчерашний выход в дальнее плавание фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым оружием.

"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", написал он в телеграм-канале.

Политик успокоил, что фрегат просто "постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак". Но на всякий случай он напомнил Госдепу, что дальность применения ракет на борту корабля — 1000 километров, при этом никакая система ПРО не сможет перехватить снаряд.

Минобороны РФ опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу

Минобороны РФ опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу

Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выходу в море в конце декабря. Была проверена работа всех систем и механизмов корабля, а также оценены его манёвренные характеристики на различных скоростях. Теперь фрегат с ракетами "Циркон" на борту отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам.

Обложка ©

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров