Медведев предупредил, что Россия отомстит за каждого убитого своего гражданина
Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился к берегам стран НАТО, чтобы "привести в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам". Так обратился к США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вчерашний выход в дальнее плавание фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым оружием.
"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — написал он в телеграм-канале.
Политик успокоил, что фрегат просто "постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак". Но на всякий случай он напомнил Госдепу, что дальность применения ракет на борту корабля — 1000 километров, при этом никакая система ПРО не сможет перехватить снаряд.
Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выходу в море в конце декабря. Была проверена работа всех систем и механизмов корабля, а также оценены его манёвренные характеристики на различных скоростях. Теперь фрегат с ракетами "Циркон" на борту отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам.