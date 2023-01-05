Медведев предупредил, что Россия отомстит за каждого убитого своего гражданина

Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился к берегам стран НАТО, чтобы "привести в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам". Так обратился к США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вчерашний выход в дальнее плавание фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым оружием.

"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — написал он в телеграм-канале.

Политик успокоил, что фрегат просто "постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак". Но на всякий случай он напомнил Госдепу, что дальность применения ракет на борту корабля — 1000 километров, при этом никакая система ПРО не сможет перехватить снаряд.