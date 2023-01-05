Медведев назвал обращение Госдепа к россиянам верхом цинизма и пределом моральной деградации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гадливо-иезуитским обращение американского посольства в Москве к россиянам, в котором Вашингтон признаётся в любви к гражданам России и русской культуре, а также называет спецоперацию "недостойной такого наследия". Политик сравнил текст с пропагандой Йозефа Геббельса.

"США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что этот "мертворождённый бред" в обращении к гражданам России уже ни на кого не действует и мало кто верит в любовные излияния США по отношению к русским. По словам зампредседателя Совбеза, подобные выпады американской стороны — это верх цинизма и предел моральной деградации. Медведев пообещал, что ответ на свои действия Вашингтон "получит не в кабинетной тиши".