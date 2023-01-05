Врач объяснила, почему гриппом в семье в первую очередь заболевают дети

Дети не ограничивают себя в контактах с внешним миром, что благоприятно для развития ОРВИ и гриппа. По словам эпидемиолога Натальи Хрусталёвой, именно поэтому они чаще всего заболевают первыми в семье, постепенно заражая всех больных.

"У детей одни и те же игрушки, они вместе играют, едят. А что самое важное для распространения ОРВИ? Дистанция. Любая аэрозольная инфекция напрямую связана с интимным контактом. Если отошёл хотя бы на два метра, можешь не заразиться. Но если подойдёшь, пока капельки, которые выделяет со слюной, кашлем, чиханием заболевший человек, ещё висят в воздухе, заразишься", — рассказала она газете "Петербургский дневник".

При этом надевать на ребёнка маску бессмысленно, так как он не сможет долго в ней находиться. Так что поможет она только взрослым, и то если менять её раз в 40 минут и держать дистанцию. Тем не менее люди редко соблюдают меры предосторожности, а на ответственных граждан и вовсе смотрят как на прокажённых.

"Вирус не передаётся сам по себе. Он передаётся как раз с чиханием или кашлем, со слюной. А слюна — вязкая субстанция, где несколько вирусных частичек группируются. От кори или ветрянки маски не спасут, а вот от ОРВИ с их кашлем, чиханием, дыханием, слюной, с которыми и передаётся вирус, — от этих капелек маска и защищает", — добавила эпидемиолог.

Что касается самого распространённого сейчас штамма гриппа, то, по словам врача-эпидемиолога Екатерины Александровой, таким можно назвать H1N1 (свиной грипп). Она отметила, что нынешний сезон протекает тяжелее, так как пандемия ковида лишила людей остаточного иммунитета.

"Мы отвыкли [от гриппа] и будем реагировать остро. Поэтому тем, кто вовремя не привился, необходимо беречься: носить маски, соблюдать дистанцию, избегать людных мест и почаще бывать на свежем воздухе", — заключила специалист.