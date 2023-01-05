Склонны ломаться: В США исключили передачу Украине танков Abrams
WP: США не отправит Украине танки Abrams по техническим причинам
Белый дом не собирается поставлять Украине танки Abrams по техническим причинам, боевые машины оказались склонны к поломкам и требуют постоянного техобслуживания. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"Администрация по-прежнему исключает отправку ещё более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью", — говорится в публикации.
Напомним, перед Новым годом президент США Джо Байден подписал бюджет государства на 1,7 триллиона долларов, который предусматривает выделение нового пакета помощи Украине. За неделю до этого глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что туда войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.