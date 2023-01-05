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5 января, 12:05

Немецкий политолог заявил, что Украине не под силу вернуть Крым и Донбасс

Немецкий политолог Меллинг не видит у Киева возможности вернуть Крым и Донбасс

Для Украины "возвращение" Донбасса и Крыма является нереалистичной задачей, поэтому Киеву следует правильно расставить приоритеты ради эффективного использования оставшихся ресурсов. Об этом пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в публикации для Zdf.

"Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", пояснил эксперт.

Заявление Ермака о "возврате" Крыма сравнили с "навязчивым шумом прибоя"

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Ранее замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена. А благодаря сетевому строительству будет обеспечено независимое энергоснабжение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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