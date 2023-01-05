Немецкий политолог заявил, что Украине не под силу вернуть Крым и Донбасс
Немецкий политолог Меллинг не видит у Киева возможности вернуть Крым и Донбасс
Для Украины "возвращение" Донбасса и Крыма является нереалистичной задачей, поэтому Киеву следует правильно расставить приоритеты ради эффективного использования оставшихся ресурсов. Об этом пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в публикации для Zdf.
"Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — пояснил эксперт.
Ранее замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена. А благодаря сетевому строительству будет обеспечено независимое энергоснабжение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
ТАСС / Сергей Мальгавко