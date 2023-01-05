В ДНР заявили о прибытии на Украину иностранных спецподразделений

В зону спецоперации на Украине под видом наёмников прибыли бойцы спецподразделений Запада, большинство из них предварительно покинули предыдущее место службы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

"Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев. За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно", — объяснил офицер НМ ДНР в беседе с ТАСС.

Из этого можно сделать вывод, что в республику приезжают уже слаженные группы и подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях, заключил Баевский.