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Опубликовано 5 января 2023, 12:03
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В ДНР заявили о прибытии на Украину иностранных спецподразделений

Подполковник Баевский: На Украину под видом наёмников едут бойцы спецподразделений Запада

В зону спецоперации на Украине под видом наёмников прибыли бойцы спецподразделений Запада, большинство из них предварительно покинули предыдущее место службы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

"Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев. За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно", — объяснил офицер НМ ДНР в беседе с ТАСС.

Из этого можно сделать вывод, что в республику приезжают уже слаженные группы и подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях, заключил Баевский.

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Ранее Лайф выяснял, что известно о бригаде ВСУ, ударившей "хаймарсом" по Макеевке. Предположительно, перед ударом РСЗО М142 могла находиться в нескольких десятках километров западнее Донецка.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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