Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил открытость к серьёзному диалогу по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружениями, и напомнил про готовность России к серьёзному диалогу с учётом новых реалий.

"Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

При этом, с учётом готовности Турции выступать посредником по урегулированию конфликта, Путин подтвердил открытость России к серьёзному диалогу — при условии выполнения Киевом "известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий".

Лидеры РФ и Турции также отметили приоритетное значение таких совместных проектов, как создание в Турции газового хаба и строительство АЭС "Аккую". В рамках обсуждения зерновой сделки Путин подчеркнул необходимость устранения барьеров для российского экспорта. Президенты также обсудили перспективы сирийского урегулирования.

"Дана позитивная оценка проведённой в Москве в декабре 2022 г. встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Выражена надежда, что развитие контактов в таком трёхстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление её территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами", — уточнили в Кремле.