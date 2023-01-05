Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба
Эрдоган сообщил Путину о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о планах завершить в ближайшее время подготовку дорожной карты газового хаба. Об этом заявили в администрации Эрдогана по итогам переговоров.
"Президент Эрдоган сообщил в ходе переговоров, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и предпринять конкретные шаги по её реализации", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров лидеры двух стран также обсудили урегулирование на Украине, двусторонние отношения Турции и РФ, а также Сирию. Эрдоган призвал к скорейшему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса путём переговоров.
Президент Турции также призвал предпринять конкретные шаги по очистке севера Сирии от террористов и заявил о необходимости принятия сирийским руководством политических шагов для нормализации с ней отношений.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако этому должны предшествовать встречи глав разведслужб, Минобороны и МИД.
ТАСС/AP