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5 января, 09:52

Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба

Эрдоган сообщил Путину о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о планах завершить в ближайшее время подготовку дорожной карты газового хаба. Об этом заявили в администрации Эрдогана по итогам переговоров.

"Президент Эрдоган сообщил в ходе переговоров, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и предпринять конкретные шаги по её реализации", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры двух стран также обсудили урегулирование на Украине, двусторонние отношения Турции и РФ, а также Сирию. Эрдоган призвал к скорейшему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса путём переговоров.

Президент Турции также призвал предпринять конкретные шаги по очистке севера Сирии от террористов и заявил о необходимости принятия сирийским руководством политических шагов для нормализации с ней отношений.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако этому должны предшествовать встречи глав разведслужб, Минобороны и МИД.

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ТАСС/AP

Ирина Фальке

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