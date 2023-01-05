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Опубликовано 5 января 2023, 09:08

Пленные украинские солдаты пожаловались, что командование ВСУ их кинуло

Украинский военнопленный рассказал об отсутствии командиров ВСУ на передовой

Командование ВСУ бросает своих военных на линии соприкосновения и даже не появляется перед ними. Об этом рассказали украинские военнопленные представителям Минобороны России.

По словам военнопленного Николая Пономаренко, своих командиров он даже не видел, потому что те находились "где-то в Славянске", а из батальонных командиров он никого не знал.

"Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев — их [командиров] там никогда и не было", — сказал боец в видеоролике, опубликованном РИА "Новости".

В свою очередь взятый в плен военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Богдан Семенчук заявил, что командиры его подразделение "кинули, как мясо".

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наёмников. Он признался, что среди "солдат удачи" присутствуют разные нации, но в основном это поляки и американцы.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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