Пленные украинские солдаты пожаловались, что командование ВСУ их кинуло

Командование ВСУ бросает своих военных на линии соприкосновения и даже не появляется перед ними. Об этом рассказали украинские военнопленные представителям Минобороны России.

По словам военнопленного Николая Пономаренко, своих командиров он даже не видел, потому что те находились "где-то в Славянске", а из батальонных командиров он никого не знал.

"Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев — их [командиров] там никогда и не было", — сказал боец в видеоролике, опубликованном РИА "Новости".

В свою очередь взятый в плен военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Богдан Семенчук заявил, что командиры его подразделение "кинули, как мясо".