Китайцы обвинили президента Франции Эмманюэля Макрона в лицемерии и имитации желания урегулировать кризис на Украине, напомнив, что поставки Западом оружия Киеву явно говорят лишь о стремлении подлить масла в огонь. Свои гневные комментарии жители Поднебесной оставили под публикацией на портале "Гуаньча", где говорится о том, что Париж будет помогать Украине до её победы.

"Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией. Западные политики дают эти так называемые обещания о гарантиях безопасности, чтобы создать видимость деятельности", — написал один из пользователей.

"И Германия, и Франция ясно выразили свою враждебность по отношению к России", — подчеркнул другой.

А кто-то и вовсе назвал Макрона слабым политиком, который "отстаивает интересы США и помогает Вашингтону заработать ещё больше денег". Парижу припомнили, что своей позицией он лишь помогает "Америке зарабатывать на европейцах". При этом бесконечные поставки вооружения — яркое доказательство того, что слова французского лидера о мире резко расходятся с действиями.

"Он с одной стороны хочет сблизиться с Россией, а с другой — продолжает поставлять оружие Украине", — возмутился пользователь.