Белорусские пограничники рассказали об угрозах украинских коллег на границе
Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях на границе с украинской стороны
В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о периодических провокациях на границе с украинской стороны. Видео с комментарием начальника Управления погранконтроля опубликовано в телеграм-канале ведомства.
"Последний случай — в пункте упрощённого пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — заявил он.
В комитете подчеркнули, что белорусские пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с сотрудниками МЧС и Красного Креста они создали на границе все условия для приёма, обогрева и пропуска беженцев с Украины.
При этом пересекающие границу рассказывают, что на украинской стороне выкопан противотанковый ров глубиной до трёх метров и шириной 3–4 метра. Особое внимание белорусские пограничники уделяют наблюдению за небом и подступам к КПП. В Госпогранкомитете также отметили, что с началом зимы количество нарушений воздушного пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ. Лайф писал, что падение украинской ракеты комплекса С-300 было зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики.
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