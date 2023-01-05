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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 09:40
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Белорусские пограничники рассказали об угрозах украинских коллег на границе

Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях на границе с украинской стороны

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о периодических провокациях на границе с украинской стороны. Видео с комментарием начальника Управления погранконтроля опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Последний случай — в пункте упрощённого пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — заявил он.

В комитете подчеркнули, что белорусские пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с сотрудниками МЧС и Красного Креста они создали на границе все условия для приёма, обогрева и пропуска беженцев с Украины.

При этом пересекающие границу рассказывают, что на украинской стороне выкопан противотанковый ров глубиной до трёх метров и шириной 3–4 метра. Особое внимание белорусские пограничники уделяют наблюдению за небом и подступам к КПП. В Госпогранкомитете также отметили, что с началом зимы количество нарушений воздушного пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.

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Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ. Лайф писал, что падение украинской ракеты комплекса С-300 было зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики.

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Telegram / "Пограничный комитет Беларуси"

Ирина Фальке
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