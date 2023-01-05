Белорусские пограничники рассказали об угрозах украинских коллег на границе

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о периодических провокациях на границе с украинской стороны. Видео с комментарием начальника Управления погранконтроля опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Последний случай — в пункте упрощённого пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — заявил он.

В комитете подчеркнули, что белорусские пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с сотрудниками МЧС и Красного Креста они создали на границе все условия для приёма, обогрева и пропуска беженцев с Украины.