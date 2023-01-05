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5 января, 11:24

Российские истребители сбили в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик

Российские истребители сбили в ДНР украинский самолёт Су-24

Истребители ВКС России сбили под Красногоровкой в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что в рамках спецоперации истребители ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области и районе Краматорска в ДНР.

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ТАСС / Роман Пименов

Ирина Фальке

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