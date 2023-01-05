Российские истребители сбили в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик

Истребители ВКС России сбили под Красногоровкой в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в рамках спецоперации истребители ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области и районе Краматорска в ДНР.