Российские истребители сбили в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик
Российские истребители сбили в ДНР украинский самолёт Су-24
Истребители ВКС России сбили под Красногоровкой в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в рамках спецоперации истребители ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области и районе Краматорска в ДНР.
ТАСС / Роман Пименов