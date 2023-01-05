ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — сказал он.
Также боевики лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.
Ранее в Минобороны показывали кадры ударов высокоточными боеприпасами нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что они имеют высокую эффективность и ювелирную точность.
ТАСС / Станислав Красильников