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Опубликовано 5 января 2023, 11:18

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих", сказал он.

Также боевики лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке
В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Ранее в Минобороны показывали кадры ударов высокоточными боеприпасами нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что они имеют высокую эффективность и ювелирную точность.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Шандрыголов
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