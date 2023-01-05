SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 11:18

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих", сказал он.

Также боевики лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Ранее в Минобороны показывали кадры ударов высокоточными боеприпасами нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что они имеют высокую эффективность и ювелирную точность.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров