Российские военные уничтожили более 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"

Более 55 экстремистов из так называемого батальона имени Шейха Мансура были ликвидированы российскими военными в зоне спецоперации на территории ДНР. Об этом доложил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", — сказал в ходе брифинга представитель оборонного ведомства.