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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 11:08
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Российские военные уничтожили более 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"

Более 55 экстремистов из так называемого батальона имени Шейха Мансура были ликвидированы российскими военными в зоне спецоперации на территории ДНР. Об этом доложил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", — сказал в ходе брифинга представитель оборонного ведомства.

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Накануне также сообщалось, что российским бойцам удалось ликвидировать сразу пять группировок украинских диверсантов на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Максим Плетнёв
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