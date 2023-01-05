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5 января, 11:08

Российские военные уничтожили более 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"

Более 55 экстремистов из так называемого батальона имени Шейха Мансура были ликвидированы российскими военными в зоне спецоперации на территории ДНР. Об этом доложил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", — сказал в ходе брифинга представитель оборонного ведомства.

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Накануне также сообщалось, что российским бойцам удалось ликвидировать сразу пять группировок украинских диверсантов на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Максим Плетнёв

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