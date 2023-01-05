Канчельскис озвучил огромную сумму, за которую ему предлагали проиграть матч

Известный российский футболист и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, как ему предлагали деньги за то, чтобы, будучи в 2007 году генеральным директором клуба "Носта", он проиграл матч.

"Мне в своё время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал гендиректором. Приехали из "Кубани", привезли денежку. Я сказал: "Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду". Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Предлагали 500 тысяч долларов", — рассказал Канчельскис в интервью "Матч ТВ".

Футболист отметил, что на самом деле и так "все знают, кто берёт деньги, кто — нет", просто не говорят об этом. Но ничьи фамилии Канчельскис называть не стал и добавил, что это "их проблемы".