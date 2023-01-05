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5 января, 10:28

Столтенберг предупредил, что недооценивать Россию и Путина опасно

Reuters: Столтенберг заявил, что недооценивать Россию опасно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что опасно недооценивать Россию, поэтому альянсу следует позаботиться об увеличении числа солдат, боеприпасов и оружия. Его высказывание приводит агентство Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию", цитирует политика агентство.

В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку Украины

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Ранее Столтенберг назвал поставки оружия Киеву "кратчайшим путём к миру". Кроме того, он считает абсолютно законными "удары украинской стороны по российским военным объектам". Генсек НАТО указал, что "каждая страна имеет право защищать себя, в том числе Украина".

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Татьяна Миссуми

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