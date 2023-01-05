Столтенберг предупредил, что недооценивать Россию и Путина опасно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что опасно недооценивать Россию, поэтому альянсу следует позаботиться об увеличении числа солдат, боеприпасов и оружия. Его высказывание приводит агентство Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию", — цитирует политика агентство.