Столтенберг предупредил, что недооценивать Россию и Путина опасно
Reuters: Столтенберг заявил, что недооценивать Россию опасно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что опасно недооценивать Россию, поэтому альянсу следует позаботиться об увеличении числа солдат, боеприпасов и оружия. Его высказывание приводит агентство Reuters.
"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию", — цитирует политика агентство.
Ранее Столтенберг назвал поставки оружия Киеву "кратчайшим путём к миру". Кроме того, он считает абсолютно законными "удары украинской стороны по российским военным объектам". Генсек НАТО указал, что "каждая страна имеет право защищать себя, в том числе Украина".
ТАСС / dpa / picture-alliance