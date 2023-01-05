Смарт-часы повышают физическую активность и снижают вес, выяснили учёные

Обладание умными фитнес-устройствами способно благоприятно повлиять на здоровье, выяснили учёные из университета Южной Австралии. Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на материал Nihon Keizai, они объединили мета-анализы и систематические сведения свыше 70 тысяч человек, собранные в период с 2007 по 2021 год.

Выяснилось, что владельцы смарт-часов, шагомеров и акселерометров в среднем проходят на 1800 шагов в день больше остальных и чаще занимаются спортом. Также у них снижается кровяное давление на 2–4 миллиметра ртутного столба и вес в пределах полутора килограмм. Благоприятный эффект сохраняется более полугода и не зависит от пола и каких-либо медицинских показателей.