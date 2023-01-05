SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 10:21

Смарт-часы повышают физическую активность и снижают вес, выяснили учёные

Nihon Keizai: Смарт-часы способны снизить кровяное давление и помочь сбросить вес

Обладание умными фитнес-устройствами способно благоприятно повлиять на здоровье, выяснили учёные из университета Южной Австралии. Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на материал Nihon Keizai, они объединили мета-анализы и систематические сведения свыше 70 тысяч человек, собранные в период с 2007 по 2021 год.

Выяснилось, что владельцы смарт-часов, шагомеров и акселерометров в среднем проходят на 1800 шагов в день больше остальных и чаще занимаются спортом. Также у них снижается кровяное давление на 2–4 миллиметра ртутного столба и вес в пределах полутора килограмм. Благоприятный эффект сохраняется более полугода и не зависит от пола и каких-либо медицинских показателей.

Найдена связь между недостаточным потреблением воды и ранним старением

Найдена связь между недостаточным потреблением воды и ранним старением

Лайф писал о группе людей, здоровью которых не повредят небольшие дозы алкоголя. Учёные выяснили, что при достижении 40 лет и в отсутствии хронических заболеваний допускается употребление одного-двух бокалов красного вина в день. Утверждается, что это способно снизить риск диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обложка ©

unsplash

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров