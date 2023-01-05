Учёные выявили пользу спиртного для некоторых счастливчиков

Специалисты изучали влияние алкоголя на здоровье мужчин и женщин в возрасте от 15 до 95 лет из 204 стран. В ходе исследования было установлено, что у испытуемых без хронических болезней пара бокалов красного вина в день снижает риск диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. И всё же медики рекомендуют относиться к этому осторожно: для подавляющего числа людей спиртные напитки вредны. Любой алкоголь вне зависимости от дозировки повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже сокращает объём головного мозга. Не стоит забывать, что в 5,1% случаев именно алкоголь является первопричиной травм и болезней.