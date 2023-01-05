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5 января, 06:26

Учёные выявили пользу спиртного для некоторых счастливчиков

Lancet: Людям старше 40 лет не повредит употребление одного-двух бокалов красного вина в день

Людям старше 40 лет, которые не имеют тяжёлых хронических заболеваний, не принесёт вреда ежедневное употребление спиртного в количестве 1–2 бокалов красного вина. Результаты исследования публикует журнал Lancet.

Специалисты изучали влияние алкоголя на здоровье мужчин и женщин в возрасте от 15 до 95 лет из 204 стран. В ходе исследования было установлено, что у испытуемых без хронических болезней пара бокалов красного вина в день снижает риск диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. И всё же медики рекомендуют относиться к этому осторожно: для подавляющего числа людей спиртные напитки вредны. Любой алкоголь вне зависимости от дозировки повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже сокращает объём головного мозга. Не стоит забывать, что в 5,1% случаев именно алкоголь является первопричиной травм и болезней.

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Ранее нарколог Петров заявил о риске повреждения нервной системы от сочетания сигарет и алкоголя. Это связано с тем, что никотин обладает стимулирующим эффектом, а алкоголь — тормозящим.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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