Первая группа заключённых завершила контракт и покидает зону спецоперации
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин: Первые 20 заключённых завершили свой полугодовой контракт в зоне СВО
Первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и теперь покидает зону специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Они отработали свой контракт, с честью отработали, с достоинством. Отработали так, как мало кто работает на этом свете", — приводит его слова РИА "Новости".
Судимости с этих добровольцев, как уточнили в группе "Вагнера", будут сняты. В первой группе помилованных оказалось около двух десятков бывших заключённых. Во время выполнения боевых задач они получали зарплату, но меньшую, чем получают остальные добровольцы. По мнению Пригожина, среди этих людей было немало тех, кто попал за решётку случайно или в силу других обстоятельств, например, если им не повезло найти себя в мирной жизни, но они воспользовались вторым шансом, и теперь общество должно быть им благодарно "за то, что они воюют за интересы страны". Он обратил внимание также, что среди добровольцев были те, "кому оставалось сидеть два дня — но они пошли защищать страну".
Напомним, что перед Новым годом министерство торговли США объявило об усилении санкций против российской ЧВК "Вагнер". Цель — ограничение для неё доступа к технике.