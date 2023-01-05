Первая группа заключённых завершила контракт и покидает зону спецоперации

Судимости с этих добровольцев, как уточнили в группе "Вагнера", будут сняты. В первой группе помилованных оказалось около двух десятков бывших заключённых. Во время выполнения боевых задач они получали зарплату, но меньшую, чем получают остальные добровольцы. По мнению Пригожина, среди этих людей было немало тех, кто попал за решётку случайно или в силу других обстоятельств, например, если им не повезло найти себя в мирной жизни, но они воспользовались вторым шансом, и теперь общество должно быть им благодарно "за то, что они воюют за интересы страны". Он обратил внимание также, что среди добровольцев были те, "кому оставалось сидеть два дня — но они пошли защищать страну".