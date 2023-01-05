Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию

Тайвань увеличил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, об этом говорится в заявлении местного министерства экономики (MOEA). Власти островного государства заявили, что список пополнился теми наименованиями продукции, которые теоретически могут использоваться "в военных целях".

"В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях, министерство экономики <...> внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию", — сообщили в ведомстве.