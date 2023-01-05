Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию
Тайвань увеличил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, об этом говорится в заявлении местного министерства экономики (MOEA). Власти островного государства заявили, что список пополнился теми наименованиями продукции, которые теоретически могут использоваться "в военных целях".
"В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях, министерство экономики <...> внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию", — сообщили в ведомстве.
Обновлённый список дополнили 52 наименования, включая вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукцию машиностроения.
Ранее Лайф писал, что в России решила приостановить работу французская компания GTT. Будет прекращено её сотрудничество с российской судостроительной компанией "Звезда". А в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Речь в нём идёт о запрете на поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.
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