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5 января, 05:06

Байден процитировал соседа и загнал американцев в тупик

Fox News: Байден фразой соседа про "заплатку на джинсах" вызвал недоумение американцев

Президент Соединённых Штатов Джо Байден поставил американских пользователей "Твиттера" в тупик своим высказыванием о будущем США. Об этом сообщает Fox News. В сюжете телеканала говорится, что в ходе визита в штат Кентукки глава Белого дома продолжил "традицию" делать "сбивающие с толку" комментарии.

"Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади. Я уже давно говорил — вот что я имею в виду — я никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда. Никогда. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: "Остальные страны — мир — это не заплатка на наших джинсах. Если мы делаем то, что хотим и должны делать", — сказал Байден.

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Байден пошутил над выборами спикера Палаты представителей Конгресса США

Многие пользователи Сети испытали трудности с восприятием слов американского лидера. В частности, пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун отметила, что сказанное имеет смысл, "если ваш мозг превратился в кашу". А обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс поинтересовался с сарказмом, много ли было токсичной свинцовой краски в том районе, где находился глава государства.

"В сегодняшнем выпуске "Что, чёрт возьми, сказал Джо Байден?" — пошутил обозреватель RedState Базз Паттерсон.

"Его старый сосед действительно говорил это!" — с иронией написал обозреватель Townhall Кевин МакМахон.

"Байден выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после своего отпуска на Виргинских островах", — съязвил пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди.

Американцев довёл до истерики "пугающий" новогодний твит Байдена

Американцев довёл до истерики "пугающий" новогодний твит Байдена

А до этого американский консервативный онлайн-журнал The Federalist составил топ-10 самых нелепых ляпов Байдена в 2022 году. Авторы материала отметили, что эти оговорки демонстрируют, что американский лидер — серийный лжец, имеющий, возможно, неизбежные проблемы со здоровьем.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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