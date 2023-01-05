Байден процитировал соседа и загнал американцев в тупик
Fox News: Байден фразой соседа про "заплатку на джинсах" вызвал недоумение американцев
Президент Соединённых Штатов Джо Байден поставил американских пользователей "Твиттера" в тупик своим высказыванием о будущем США. Об этом сообщает Fox News. В сюжете телеканала говорится, что в ходе визита в штат Кентукки глава Белого дома продолжил "традицию" делать "сбивающие с толку" комментарии.
"Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади. Я уже давно говорил — вот что я имею в виду — я никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда. Никогда. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: "Остальные страны — мир — это не заплатка на наших джинсах. Если мы делаем то, что хотим и должны делать", — сказал Байден.
Многие пользователи Сети испытали трудности с восприятием слов американского лидера. В частности, пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун отметила, что сказанное имеет смысл, "если ваш мозг превратился в кашу". А обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс поинтересовался с сарказмом, много ли было токсичной свинцовой краски в том районе, где находился глава государства.
"В сегодняшнем выпуске "Что, чёрт возьми, сказал Джо Байден?" — пошутил обозреватель RedState Базз Паттерсон.
"Его старый сосед действительно говорил это!" — с иронией написал обозреватель Townhall Кевин МакМахон.
"Байден выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после своего отпуска на Виргинских островах", — съязвил пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди.
А до этого американский консервативный онлайн-журнал The Federalist составил топ-10 самых нелепых ляпов Байдена в 2022 году. Авторы материала отметили, что эти оговорки демонстрируют, что американский лидер — серийный лжец, имеющий, возможно, неизбежные проблемы со здоровьем.
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Flickr / The White House