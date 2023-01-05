Россиян предупредили о грядущих аномальных морозах до минус 53 градусов

Сильные морозы охватят многие регионы России в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в европейской части страны ожидается до 34–47 градусов ниже нуля, а в отдельных регионах столбики термометров опустятся до минус 53 градусов.

"В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Коми — до 30–39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23–25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21 градуса, в Астраханской области — до 17–19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15–17 градусов мороза", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Также Вильфанд добавил, что в регионах Северо-Западного федерального округа температура ниже климатической нормы будет на 8–19 градусов. А в регионах Южного федерального округа ожидается температура на 7–11 градусов ниже нормы. При этом в регионах Уральского федерального округа столбики термометров опустятся на 11–20 градусов ниже нормы с четверга, 5 января.

"В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33–34 градусов мороза, в Курганской области — до 25–30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45–47 градусов мороза", — подчеркнул синоптик.

В то же время, по словам метеоролога, самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, в Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48–53 градусов мороза.