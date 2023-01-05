Байден заявил о планах посетить границу США и Мексики
Президент США Джо Байден рассказал, что планирует посетить американо-мексиканскую границу в ходе предстоящей поездки в Мексику, которая в настоящий момент прорабатывается. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
"Я намерен это сделать", — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее американская администрация анонсировала поездку Байдена в Мексику 9 января для участия во встрече лидеров стран Северной Америки, где будут присутствовать также мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер Канады Джастин Трюдо. Одной из тем саммита станет нелегальная миграция.
А до этого американский консервативный онлайн-журнал The Federalist составил топ-10 самых нелепых ляпов Байдена в 2022 году. Авторы материала отметили, что эти оговорки демонстрируют, что американский лидер — серийный лжец, имеющий, возможно, неизбежные проблемы со здоровьем.
Flickr / The White House