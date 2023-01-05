Байден заявил о планах посетить границу США и Мексики

Президент США Джо Байден рассказал, что планирует посетить американо-мексиканскую границу в ходе предстоящей поездки в Мексику, которая в настоящий момент прорабатывается. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я намерен это сделать", — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее американская администрация анонсировала поездку Байдена в Мексику 9 января для участия во встрече лидеров стран Северной Америки, где будут присутствовать также мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер Канады Джастин Трюдо. Одной из тем саммита станет нелегальная миграция.