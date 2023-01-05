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5 января, 03:20

МАК: Попадание в двигатели чаек стало причиной посадки А321 в кукурузном поле Подмосковья

<p>Стоящий в кукурузном поле лайнер А321. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_A321_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wreckage_of_Ural_Airlines_Flight_178_(3).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / МЧС РФ</p>

Стоящий в кукурузном поле лайнер А321. Обложка © Wikipedia / МЧС РФ

Причиной жёсткой посадки самолёта А321 в кукурузном поле в подмосковном Раменском летом 2019 года стали попавшие в двигатель чайки. Об этом сказано в окончательном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно документу, выдержки из которого приводит ТАСС, столкновение произошло после отрыва от взлётно-посадочной полосы на высоте 0,6–1,2 м. В результате это привело к механическим повреждениям обоих двигателей, невозможности продолжения полёта из-за неубранного положения шасси и вынужденному приземлению.

Также эксперты установили, что фактором появления птиц около аэропорта Жуковский стали свалки и водоёмы в округе.

"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа севшего на кукурузном поле А321

"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа севшего на кукурузном поле А321

Напомним, инцидент произошёл 15 августа 2019 года. Тогда Airbus А321 "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского в Симферополь, но через несколько минут совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. Все находившиеся на борту 233 человека выжили, 74 из них получили травмы различной степени тяжести.

Артур Лапсаков

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