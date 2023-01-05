МАК: Попадание в двигатели чаек стало причиной посадки А321 в кукурузном поле Подмосковья

Причиной жёсткой посадки самолёта А321 в кукурузном поле в подмосковном Раменском летом 2019 года стали попавшие в двигатель чайки. Об этом сказано в окончательном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно документу, выдержки из которого приводит ТАСС, столкновение произошло после отрыва от взлётно-посадочной полосы на высоте 0,6–1,2 м. В результате это привело к механическим повреждениям обоих двигателей, невозможности продолжения полёта из-за неубранного положения шасси и вынужденному приземлению.