МАК: Попадание в двигатели чаек стало причиной посадки А321 в кукурузном поле Подмосковья
Стоящий в кукурузном поле лайнер А321. Обложка © Wikipedia / МЧС РФ
Причиной жёсткой посадки самолёта А321 в кукурузном поле в подмосковном Раменском летом 2019 года стали попавшие в двигатель чайки. Об этом сказано в окончательном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Согласно документу, выдержки из которого приводит ТАСС, столкновение произошло после отрыва от взлётно-посадочной полосы на высоте 0,6–1,2 м. В результате это привело к механическим повреждениям обоих двигателей, невозможности продолжения полёта из-за неубранного положения шасси и вынужденному приземлению.
Также эксперты установили, что фактором появления птиц около аэропорта Жуковский стали свалки и водоёмы в округе.
Напомним, инцидент произошёл 15 августа 2019 года. Тогда Airbus А321 "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского в Симферополь, но через несколько минут совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. Все находившиеся на борту 233 человека выжили, 74 из них получили травмы различной степени тяжести.