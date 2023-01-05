Один из дронов КНДР проник в бесполётную зону вокруг офиса президента Южной Кореи

Один из дронов КНДР, вторгшихся в Южную Корею в конце декабря минувшего года, всё же вошёл в бесполётную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Юн Сок Ёля в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на слова военного источника, которые не совпадают с официальными заявлениями силовиков.

"Беспилотник ненадолго пролетел над северным краем зоны [P-73], но не приблизился к ключевым объектам безопасности", — приводит агентство слова источника.

О случившемся министр обороны Южной Кореи сообщил президенту страны на совещании по поводу инцидента и мер по борьбе с БПЛА.

Пять северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула. Были предположения, что он мог спуститься даже до центрального района Ёнсан, где расположена новая президентская администрация, однако глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп опровергал эту информацию.