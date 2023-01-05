Сунак намерен разрешить компаниям увольнять бастующих на фоне кризиса работников

Премьер Великобритании Риши Сунак хочет разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, принимающих участие в забастовках. Это планируется сделать в рамках мер по борьбе с захлестнувшими Соединённое Королевство акциями протеста, сообщает газета The Times.

По данным собеседников издания, об этом глава британского правительства может объявить уже 5 января. Запрет на участие в забастовках коснётся сотрудников ключевых профессий, в том числе медицинских работников, железнодорожников, учителей, пожарных и пограничников. Стачки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие хотя бы минимально необходимого количества представителей этих профессий на рабочем месте.

Волна забастовок охватила Британию с декабря 2022 года на фоне резкого роста инфляции и падения реальных доходов населения. В частности, на работу не выходили железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля и скорой помощи, медсёстры и почтальоны.