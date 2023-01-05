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5 января, 01:24

Сунак намерен разрешить компаниям увольнять бастующих на фоне кризиса работников

Times: Сунак хочет разрешить компаниям увольнять участвующих в забастовках работников

Премьер Великобритании Риши Сунак хочет разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, принимающих участие в забастовках. Это планируется сделать в рамках мер по борьбе с захлестнувшими Соединённое Королевство акциями протеста, сообщает газета The Times.

По данным собеседников издания, об этом глава британского правительства может объявить уже 5 января. Запрет на участие в забастовках коснётся сотрудников ключевых профессий, в том числе медицинских работников, железнодорожников, учителей, пожарных и пограничников. Стачки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие хотя бы минимально необходимого количества представителей этих профессий на рабочем месте.

Сунак дал британцам пять обещаний на 2023 год

Сунак дал британцам пять обещаний на 2023 год

Волна забастовок охватила Британию с декабря 2022 года на фоне резкого роста инфляции и падения реальных доходов населения. В частности, на работу не выходили железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля и скорой помощи, медсёстры и почтальоны.

Лайф также писал, что Великобритании предрекли самую тяжёлую среди стран "Большой семёрки" рецессию в 2023 году. Как пишет Financial Times, государство ждёт долгий инфляционный шок, высокая ключевая ставка, а граждан — дальнейшее падение доходов.

В Британии сообщили, что Сунак "столкнулся с ужасающей реальностью"

В Британии сообщили, что Сунак "столкнулся с ужасающей реальностью"

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ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Иван Косицын

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