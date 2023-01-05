Бывшего главу разведки Франции обвинили в причастности к вымогательству
AFP: Экс-главу разведки Франции Бажоле обвинили в причастности к вымогательству
Бывшего гендиректора Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернара Бажоле обвинили в соучастии в попытке вымогательства. Об этом пишет агентство AFP, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Также ему предъявлены обвинения в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, наделённым государственной властью.
"Экс-гендиректору DGSE Бернару Бажоле были предъявлены обвинения в октябре [2022 года] в соучастии в попытке вымогательства у бизнесмена, который обвиняет службу разведки в том, что она прибегла к принуждению, чтобы потребовать от него деньги в 2016 году", — отмечает издание.
Как указал источник агентства, в марте 2016 года сотрудники DGSE в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже в ходе проверки заявили франко-швейцарскому бизнесмену Алену Дюменилю, что тот должен выплатить государству 15 миллионов евро и при этом показывали фотографии его и его семьи. Предприниматель сообщил, что ему угрожали. В октябре прошлого года, когда Бажоле предъявили обвинения, тот заявил, что распорядился относительно допроса в аэропорту, но не стал вдаваться в подробности его реализации. Пост гендиректора разведки Бажоле занимал с 2013 по 2017 годы.
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