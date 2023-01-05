В Киеве пригрозили Германии войной при отказе поставлять танки
Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе передать Киеву танки
Если Германия не предоставит Украине тяжёлую бронетехнику, военные действия развернутся на территории ФРГ. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно", — приводит слова Данилова газета "Страна".
Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал поставить Украине бронемашины AMX-10RC. Кроме того, о возможных поставках Киеву БМП Bradley также высказался американский лидер Джо Байден.
Сайт Минобороны Германии