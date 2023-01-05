В Киеве пригрозили Германии войной при отказе поставлять танки

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно", — приводит слова Данилова газета "Страна".