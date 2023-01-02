В Британии сообщили, что Сунак "столкнулся с ужасающей реальностью"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся в наступившем году с рядом серьёзных проблем внутри страны, пишет лондонская газета The Daily Mail.

Таблоид напомнил об обращении Сунака к однопартийцам с призывом: "Борьба начинается сейчас!" Он пообещал построить страну, которой будут гордиться потомки, но "столкнулся с ужасающей реальностью", отмечает автор статьи.

Первым вызовом для главы британского кабмина стало "катастрофическое" откровение главного врача местной скорой помощи о том, что из-за сбоев в отделениях каждую неделю умирает до 500 больных. Вторым ударом стала новость о рекордных 45 756 мигрантах, попавших через пролив Ла-Манш в Великобританию за минувший год. Огромные усилия министров, направленные на то, чтобы остановить поток нелегалов, провалились, подчёркивает газета.

Ещё одним испытанием для Сунака могут стать забастовки на транспорте, к которым готовятся железнодорожные профсоюзы. Особо это опасно в условиях, когда стране грозят новые протесты медсестёр и персонала скорой помощи. Остаются актуальными и такие проблемы, как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни, добавляет издание.