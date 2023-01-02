Медики нашли связь между храпом и глаукомой

Учёные из Сычуаньского университета установили, что храп и бессонница способны повредить зрительный нерв, вызвав глаукому и ухудшение зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Как правило, глаукома появляется из-за повышенного внутриглазного давления, которое со временем может повредить зрительный нерв. Она является основной причиной слепоты, особенно у пожилых людей. В исследовании учёные проанализировали данные 409 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Британского биобанка. Продолжительность сна определялась как нормальная (от семи до девяти часов в день), недостаточная или слишком длительная.

В ходе исследования, которое длилось около десяти с половиной лет, было выявлено 8690 случаев глаукомы, в основном у мужчин. Среди прочих факторов риска были гипертония, диабет и курение. Недостаточный или избыточный сон увеличивал риск развития глаукомы на 8%, бессонница — на 12%, храп — на 4%, частая дневная сонливость — на 20%.

Исследование носило наблюдательный характер, поэтому установить причину развития глаукомы невозможно, а результаты показывают только наличие корреляции. Специалисты также отметили, что глаукома может отражаться на режиме сна, а не наоборот. Тем не менее исследователи предполагают, что внутриглазное давление повышается, когда человек лежит, но его гормоны сна не работают должным образом. Полученные результаты могут улучшить скрининг глаукомы и её терапию.