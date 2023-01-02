SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 04:45

Медики нашли связь между храпом и глаукомой

Медики из Китая обнаружили связь между храпом и нарушением зрения

<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/home.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Учёные из Сычуаньского университета установили, что храп и бессонница способны повредить зрительный нерв, вызвав глаукому и ухудшение зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Как правило, глаукома появляется из-за повышенного внутриглазного давления, которое со временем может повредить зрительный нерв. Она является основной причиной слепоты, особенно у пожилых людей. В исследовании учёные проанализировали данные 409 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Британского биобанка. Продолжительность сна определялась как нормальная (от семи до девяти часов в день), недостаточная или слишком длительная.

Найден способ предотвратить ухудшение зрения у пожилых с помощью ягод

Найден способ предотвратить ухудшение зрения у пожилых с помощью ягод

В ходе исследования, которое длилось около десяти с половиной лет, было выявлено 8690 случаев глаукомы, в основном у мужчин. Среди прочих факторов риска были гипертония, диабет и курение. Недостаточный или избыточный сон увеличивал риск развития глаукомы на 8%, бессонница — на 12%, храп — на 4%, частая дневная сонливость — на 20%.

Исследование носило наблюдательный характер, поэтому установить причину развития глаукомы невозможно, а результаты показывают только наличие корреляции. Специалисты также отметили, что глаукома может отражаться на режиме сна, а не наоборот. Тем не менее исследователи предполагают, что внутриглазное давление повышается, когда человек лежит, но его гормоны сна не работают должным образом. Полученные результаты могут улучшить скрининг глаукомы и её терапию.

Врач объяснила, могут ли перфорированные очки улучшить зрение

Врач объяснила, могут ли перфорированные очки улучшить зрение

А ранее Лайф рассказывал, что снижение остроты зрения, мелькание мушек и пелена перед глазами могут быть симптомами, которые предшествуют отслоению сетчатки глаза. Причём при отслоении сетчатки человек обычно не чувствует боли. Нередко симптомы проявляются до того, как она начинает отслаиваться.

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров