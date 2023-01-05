Россиянам объяснили, как защитить стёкла и замки машины от наледи

Припаркованные на улице автомобили при минусовой температуре и сильных осадках могут покрываться наледью, которая мешает водителям открывать двери, заслоняет обзор и портит дворники. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что нужно сделать, чтобы избежать подобных проблем. В частности, стёкла машины можно защитить с помощью специального водоотталкивающего средства.

"Защитную плёнку на всех стёклах автомобиля можно создать с помощью "антидождя". Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счёт которого на стекле оседает меньше жидкости, лёд не намерзает и машина легче очищается. Это актуальный лайфхак зимой", — сказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Чтобы защитить дворники от наледи, следует поднять их, когда вы добрались до места назначения. Тогда вода с них будет стекать и они не будут вмораживаться в лёд. Дворники должны быть новыми, при активной эксплуатации автомобиля их надо менять раз в сезон, подчеркнул специалист. По его словам, если остудить авто после поездки, можно избежать образования льда на его поверхности.

"Когда вы припарковались, пока в машине ещё тёплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть. Так машина быстро выстудится, и не будет образовываться наледь снаружи", — пояснил Шапарин.

Также эксперт указал, что водителям нужно покрывать силиконовой смазкой резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания.