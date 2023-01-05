Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7,5 км
Днём 5 января вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря. Об этом сообщили в главке МЧС по Камчатскому краю.
"Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", — сказано в записи ведомства.
Выпадение пепла в ближайших деревнях и сёлах не зарегистрировано, также в районе вулкана отсутствуют туристические группы.
Напомним, вулкан Шивелуч был активен в ноябре прошлого года. Тогда эксперты фиксировали сильно разогретый купол и схождение лавы со склонов. В МЧС предупреждали, что извержение может произойти в любой момент.