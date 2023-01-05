Найдена связь между недостаточным потреблением воды и ранним старением

Взрослые люди, которые потребляют недостаточное количество воды, могут быстрее постареть и столкнуться с наибольшим риском смерти. К такому выводу пришли учёные из Национального института здравоохранения США, результаты их исследования появились в медицинском журнале The Lancet.

Специалисты установили, что снижение объёма потребления воды сокращает продолжительность жизни человека. Они изучили результаты анализов 11 тысяч участников исследования, и оказалось, что люди, концентрация натрия в крови у которых была выше 142 миллимолей на литр (норма 135–146 ммоль/л), имели на 50 процентов больше шансов скорее постареть, а риск их смерти увеличивался на 20 процентов. Это связано с большой вероятностью столкнуться со смертельными болезнями, включая сердечную недостаточность, инсульт, диабет, деменцию, а также хронические заболевания лёгких.