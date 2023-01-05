Не забывая о какао: Россияне на новогодних праздниках выбирают домашний уют с различными играми

Новогодние праздники многие россияне проведут дома под пледом и при свечах, за настольными играми, приставками, рукоделием и раскрашиванием картин по номерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Ozon, с которыми ознакомился Лайф.

Четверть россиян (24%) эти новогодние каникулы проводят дома в узком кругу. Согласно исследованию, отдыхать они собирались спокойно и без излишеств, кутаясь в пледы и зажигая ароматические свечи. Среди напитков они предпочитают горячий шоколад и какао, кофе и чай, продажи которых выросли более чем на 50%. А вот алкоголь менее популярен. Так, продажи наборов специй для глинтвейна выросли в минувшем декабре лишь на 38% по сравнению с концом 2021 года.

Ещё одним популярным занятием в ходе длинных выходных станут игры на приставках. В топ самых продаваемых товаров в этой категории попали God of War: Ragnarok для PlayStation 5 или Minecraft для PlayStation 4. В целом спрос на игры для консолей в декабре вырос почти в четыре раза в годовом выражении. Помимо этого россияне на каникулах играют в настольные и карточные игры, раскрашивают картины по номерам, собирают пазлы и головоломки. Особой популярностью сейчас пользуются трансформационные психологические игры, продажи которых в декабре выросли в 2,3 раза год к году.

Кроме того, россияне проявляют повышенный интерес к интеллектуальным играм: в декабре они активно интересовались шашками, шахматами, а также товарами для покера. Выросли и продажи товаров для рукоделия: самыми популярными стали создание гобеленов и стринг-арт, изготовление часов и плетение ковров.