Россиян призвали не пытаться сбросить набранное за новогодним столом с помощью разгрузочных дней

Попытка сбросить набранные за новогодние праздники килограммы с помощью разгрузочных дней может серьёзно навредить здоровью. Об этом предупредила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с "Лентой.ru".

По словам эксперта, неправильно организованные разгрузочные дни не только не дадут нужного результата, но и могут вызвать обострение некоторых заболеваний, если, конечно, диетотерапию пациенту не подобрал лечащий врач.

"Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учётом состояния его здоровья, физической активности, наличия хронических заболеваний", — отметила Стародубова.

Диетолог объяснила, что в условиях голода в нашем организме включаются "защитные" механизмы, замедляющие обмен веществ и снижающие потребность организма в энергии. А вот "отключить" эти механизмы будет не так просто: организм будет стараться не расходовать энергию и калории, а накапливать их, ведь кто знает, когда разгрузочный период прекратится и о сохранении жизнедеятельности можно будет не волноваться.