Россиян призвали не пытаться сбросить набранное за новогодним столом с помощью разгрузочных дней
Диетолог Стародубова предупредила, что разгрузочные дни после новогодних праздников могут навредить здоровью
Попытка сбросить набранные за новогодние праздники килограммы с помощью разгрузочных дней может серьёзно навредить здоровью. Об этом предупредила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с "Лентой.ru".
По словам эксперта, неправильно организованные разгрузочные дни не только не дадут нужного результата, но и могут вызвать обострение некоторых заболеваний, если, конечно, диетотерапию пациенту не подобрал лечащий врач.
"Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учётом состояния его здоровья, физической активности, наличия хронических заболеваний", — отметила Стародубова.
Диетолог объяснила, что в условиях голода в нашем организме включаются "защитные" механизмы, замедляющие обмен веществ и снижающие потребность организма в энергии. А вот "отключить" эти механизмы будет не так просто: организм будет стараться не расходовать энергию и калории, а накапливать их, ведь кто знает, когда разгрузочный период прекратится и о сохранении жизнедеятельности можно будет не волноваться.
"Именно поэтому не существует "волшебных диет", когда на какое-то время можно "поголодать", а потом есть всё что захочется и в любом количестве — или стараться компенсировать привычное переедание разгрузочными днями", — подытожила диетолог.
Ранее нутрициолог Анастасия Разбойникова сообщила, что тёплая вода натощак разбавляет токсины и выводит их. Выпивая один стакан после пробуждения, вы запускаете организм и подготавливаете к работе ЖКТ. Лайф также писал, что в Новый год не следует срываться с диеты или объедаться вредными продуктами, поскольку это может закончиться болями в животе и даже госпитализацией. Подробнее о неприятных симптомах, которые нельзя игнорировать за праздничным столом, — в нашем материале.
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