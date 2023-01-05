SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 06:19

Россиян призвали не пытаться сбросить набранное за новогодним столом с помощью разгрузочных дней

Диетолог Стародубова предупредила, что разгрузочные дни после новогодних праздников могут навредить здоровью

Попытка сбросить набранные за новогодние праздники килограммы с помощью разгрузочных дней может серьёзно навредить здоровью. Об этом предупредила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с "Лентой.ru".

По словам эксперта, неправильно организованные разгрузочные дни не только не дадут нужного результата, но и могут вызвать обострение некоторых заболеваний, если, конечно, диетотерапию пациенту не подобрал лечащий врач.

"Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учётом состояния его здоровья, физической активности, наличия хронических заболеваний", — отметила Стародубова.

Диетолог объяснила, что в условиях голода в нашем организме включаются "защитные" механизмы, замедляющие обмен веществ и снижающие потребность организма в энергии. А вот "отключить" эти механизмы будет не так просто: организм будет стараться не расходовать энергию и калории, а накапливать их, ведь кто знает, когда разгрузочный период прекратится и о сохранении жизнедеятельности можно будет не волноваться.

"Именно поэтому не существует "волшебных диет", когда на какое-то время можно "поголодать", а потом есть всё что захочется и в любом количестве — или стараться компенсировать привычное переедание разгрузочными днями", подытожила диетолог.

Здоровая пища и вода: Россиянам дали советы по восстановлению организма после новогоднего застолья

Здоровая пища и вода: Россиянам дали советы по восстановлению организма после новогоднего застолья

Ранее нутрициолог Анастасия Разбойникова сообщила, что тёплая вода натощак разбавляет токсины и выводит их. Выпивая один стакан после пробуждения, вы запускаете организм и подготавливаете к работе ЖКТ. Лайф также писал, что в Новый год не следует срываться с диеты или объедаться вредными продуктами, поскольку это может закончиться болями в животе и даже госпитализацией. Подробнее о неприятных симптомах, которые нельзя игнорировать за праздничным столом, — в нашем материале.


Обложка ©

unsplash.com/ Jason Briscoe

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров