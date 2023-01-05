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5 января, 10:15

Супруге Байдена предстоит операция по удалению новообразования

CNN: Супругу Байдена готовят к операции по удалению новообразования на коже

<p>Джилл Байден. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FLOTUS/status/1584675354039488512/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FLOTUS</a></p>

Джилл Байден. Обложка © Twitter / FLOTUS

71-летней супруге президента США Джилл Байден предстоит операция по удалению новообразования, выявленного во время скринингового исследования рака кожи. Как утверждает врач Белого дома Кевин О'Коннор, у неё над правым глазом обнаружили "небольшое поражение кожи", которое желательно удалить.

Операция Мооса (Mohs) пройдёт 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, уточняет CNN.

Во время процедуры срезается тонкий слой кожи для его изучения на наличие признаков раковой опухоли. В случае обнаружения на краях ткани злокачественных клеток хирург вновь снимает часть кожи для исследования — и так до тех пор, пока удалённый участок не окажется "чистым".

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Ирина Фальке

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