Супруге Байдена предстоит операция по удалению новообразования
CNN: Супругу Байдена готовят к операции по удалению новообразования на коже
Джилл Байден. Обложка © Twitter / FLOTUS
71-летней супруге президента США Джилл Байден предстоит операция по удалению новообразования, выявленного во время скринингового исследования рака кожи. Как утверждает врач Белого дома Кевин О'Коннор, у неё над правым глазом обнаружили "небольшое поражение кожи", которое желательно удалить.
Операция Мооса (Mohs) пройдёт 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, уточняет CNN.
Во время процедуры срезается тонкий слой кожи для его изучения на наличие признаков раковой опухоли. В случае обнаружения на краях ткани злокачественных клеток хирург вновь снимает часть кожи для исследования — и так до тех пор, пока удалённый участок не окажется "чистым".
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