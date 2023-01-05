Супруге Байдена предстоит операция по удалению новообразования

71-летней супруге президента США Джилл Байден предстоит операция по удалению новообразования, выявленного во время скринингового исследования рака кожи. Как утверждает врач Белого дома Кевин О'Коннор, у неё над правым глазом обнаружили "небольшое поражение кожи", которое желательно удалить.

Во время процедуры срезается тонкий слой кожи для его изучения на наличие признаков раковой опухоли. В случае обнаружения на краях ткани злокачественных клеток хирург вновь снимает часть кожи для исследования — и так до тех пор, пока удалённый участок не окажется "чистым".