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5 января, 09:58

В Сочи дрессировщица спасла мужа от нападения льва во время выступления в цирке

Жена спасла дрессировщика Алексея Макаренко после того, как на него накинулся лев во время представления на арене цирка в Сочи. Видео распространилось в Сети. Лайф узнал о причине агрессии животного и состоянии артиста.

В Сочи лев напал на дрессировщика в цирке. Видео © VK / Лабинск Онлайн

По словам Макаренко, в шоу участвовали пять львов, двое из них внезапно сцепились в драке, у них "произошёл загул". Дрессировщик бросился разнимать животных. Судя по кадрам, именно в этот момент третий лев неожиданно атаковал мужчину со спины. Супруга и коллега артиста Ольга Борисова, потомственная дрессировщица, без страха бросилась на помощь и прогнала хищника.

"Чувствую себя хорошо. После инцидента было ещё два спектакля. Этот лев участвует", — рассказал Макаренко Лайфу.

Мужчина получил незначительные раны. Он признался, что в случившемся есть и доля его вины, так как на это представление дрессировщик забыл взять светошумовой пистолет.

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Ранее Лайф писал, что в Омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. При исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену. Она получила травмы, но осталась жива.

Обложка ©

VK / Лабинск Онлайн

Татьяна Миссуми

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