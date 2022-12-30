SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 07:45

Столтенберг назвал поставки оружия Киеву "кратчайшим путём к миру"

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву являются "кратчайшим путём к миру"

Поставки Киеву вооружения являются "кратчайшим путём" к достижению перемирия между Россией и Украиной. Такое мнение высказал в интервью с агентством DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путём к миру", — считает Столтенберг.

Кроме того, он считает абсолютно законными "удары украинской стороны по российским военным объектам". Генсек НАТО указал, что "каждая страна имеет право защищать себя, в том числе Украина".

"Остановитесь!": Французский политик счёл бредом новую программу ЕС по Украине

"Остановитесь!": Французский политик счёл бредом новую программу ЕС по Украине

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожаловался, что в Евросоюзе истощились военные запасы из-за помощи Киеву вооружением. Он также добавил, что конфликт на Украине стал для Евросоюза "тревожным звонком" относительно военных возможностей объединения.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Оксана Попова

Комментарий

1
avatar
avatar
Игорьсегодня в 08:17

А Россия любит парадоксы. Это вообще страна парадоксов. Так что Столтенберг прав.

Новости партнеров