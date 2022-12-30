Столтенберг назвал поставки оружия Киеву "кратчайшим путём к миру"
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву являются "кратчайшим путём к миру"
Поставки Киеву вооружения являются "кратчайшим путём" к достижению перемирия между Россией и Украиной. Такое мнение высказал в интервью с агентством DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путём к миру", — считает Столтенберг.
Кроме того, он считает абсолютно законными "удары украинской стороны по российским военным объектам". Генсек НАТО указал, что "каждая страна имеет право защищать себя, в том числе Украина".
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожаловался, что в Евросоюзе истощились военные запасы из-за помощи Киеву вооружением. Он также добавил, что конфликт на Украине стал для Евросоюза "тревожным звонком" относительно военных возможностей объединения.
ТАСС / dpa / picture-alliance