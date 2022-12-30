Столтенберг назвал поставки оружия Киеву "кратчайшим путём к миру"

Поставки Киеву вооружения являются "кратчайшим путём" к достижению перемирия между Россией и Украиной. Такое мнение высказал в интервью с агентством DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путём к миру", — считает Столтенберг.

Кроме того, он считает абсолютно законными "удары украинской стороны по российским военным объектам". Генсек НАТО указал, что "каждая страна имеет право защищать себя, в том числе Украина".