Кинолог объяснил, как воспитать в собаке правильную реакцию на приход гостей

Нередко при виде посторонних людей в доме собака пугается или ведёт себя чересчур возбуждённо. О том, как обучить питомца нормальной реакции на гостей, в беседе с "Мослентой" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Очень важно учитывать интересы собаки, когда в дом приходят посторонние. Не нужно допускать чересчур бурной реакции питомца на гостей, также стоит обратить внимание на собаку, если новые люди в доме вызывают панику и беспокойство. Собаководу необходимо добиться нейтрального поведения собаки, чтобы она чувствовала себя комфортно", — пояснил Голубев.

По словам специалиста, собаке нельзя разрешать прыгать на гостей. Если питомец разыгрался, лучше всего игнорировать его реакцию и спокойно, но при этом твёрдо запрещать ему так себя вести. Важно и поведение самих гостей: они не должны разговаривать с собакой возбуждённым тоном и похлопывать её. Успокоиться животному будет куда проще, если посторонние люди не будут уделять ему слишком много внимания.

Если собака пытается уйти от гостей и хочет, чтобы её оставили в покое, стоит обратить на это внимание и позволить питомцу спрятаться в укромное место. Также в присутствии посторонних не нужно наказывать собаку за неправильное поведение.