Путин: Цепочка доплат от беременности до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи

Выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи, заявил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым президент России Владимир Путин. Темрезов поблагодарил российского лидера за меру и назвал её серьёзным подспорьем.

"Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия [ребёнка], она тоже должна поддержать все семьи", — сказал президент.