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5 января, 10:32

Путин: Цепочка доплат от беременности до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи

Выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи, заявил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым президент России Владимир Путин. Темрезов поблагодарил российского лидера за меру и назвал её серьёзным подспорьем.

"Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия [ребёнка], она тоже должна поддержать все семьи", — сказал президент.

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Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили создание в Турции газового хаба. Эрдоган сообщил собеседнику, что в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта проекта.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Матвей Шандрыголов

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