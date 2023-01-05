Путин: Цепочка доплат от беременности до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи
Выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи, заявил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым президент России Владимир Путин. Темрезов поблагодарил российского лидера за меру и назвал её серьёзным подспорьем.
"Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия [ребёнка], она тоже должна поддержать все семьи", — сказал президент.
Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили создание в Турции газового хаба. Эрдоган сообщил собеседнику, что в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта проекта.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The