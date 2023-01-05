Кинолог дал советы, как отправиться в зимнюю поездку с питомцем

Зима для домашнего животного становится испытанием, если хозяин собрался в поездку вместе с ним. Поэтому к такому отдыху следует заблаговременно подготовиться, даже если вы просто отправляетесь с любимцем подышать свежим воздухом в ближайший парк. Советами с RT поделился президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

"Особенная проблема — соль на улицах. Поэтому, прежде чем выйти гулять, необходимо обработать лапы, для этого существуют специальные кремы с воском. Если есть возможность — даже перенести через дорогу. С собаками гулять нужно на свежем, чистом снегу", — сказал он.

Для гладкошёрстных собак нужно выбрать одежду, которая защитит от непогоды и согреет, напомнил эксперт. А в автомобильное путешествие обязательно возьмите переноску. Домашний любимец не должен бегать по салону, иначе есть риск, что вы отвлечётесь и не сможете вовремя затормозить, предупредил Уражевский. Кроме того, важно, чтобы питание в поездке не отличалось от привычного.

"Если вы путешествуете на дальние расстояния, в каком-то регионе может не быть того или иного корма. Например, собака приучена к одному виду корма — его нежелательно менять, смена может вызвать диарею, кожные и другие проблемы", — объяснил собеседник издания.

Если предстоит путешествие на самолёте или поездом, то тут есть свои ограничения. Продумайте, в какой клетке полетит питомец, что положить внутрь, а также позаботьтесь о прочном закреплении поилки к стенкам, добавил специалист. Также понадобятся специальные документы, такие как ветеринарная справка, билет для животного, а с установленными перевозчиком правилами нужно ознакомиться заранее, напомнил Уражевский.