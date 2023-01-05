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5 января, 11:05

ВС РФ уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении, за минувшие сутки уничтожено до 60 бойцов ВСУ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 4 боевые машины пехоты и 5 автомобилей", — заявил генерал-лейтенант.

Минобороны показало видео уничтожения опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами

Минобороны показало видео уничтожения опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ и диверсионную группу под Харьковом.

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VK / Минобороны России

Ирина Фальке

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