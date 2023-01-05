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Опубликовано 5 января 2023, 11:15

ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении

ВС России за сутки уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и три пикапа", сказал он.

Также огнём российской артиллерии было нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР.

Шойгу: Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам
Шойгу: Фрегат "Адмирал Горшков" отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

Ранее Минобороны показывало кадры выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу. Длительный поход оснащённого ракетами "Циркон" корабля пройдёт в Средиземном море, а также Атлантическом и Индийском океанах.

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VK / Минобороны России

Матвей Шандрыголов
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