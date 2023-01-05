ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении

ВС России за сутки уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и три пикапа", — сказал он.

Также огнём российской артиллерии было нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР.